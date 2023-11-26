الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئولون فلسطينيون: غزة بحاجة لمزيد من الوسائل الطبية والأدوية والوقود

غزة
غزة

أعلن مسئولون فلسطينيون أن قطاع غزة بحاجة لمزيد من الوسائل الطبية والأدوية والوقود وخاصة بالمناطق الشمالية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن حركة حماس أعلنت عن استجابتها للخطابات المصرية المقدرة، وأنها وافقت على ما طُرح وجرى تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر الدولي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، أن اليوم دخلت لشمال غزة 70 شاحنة مساعدات، لأنه الأكثر احتياجًا نتيجة القصف الدائم من قِبل الاحتلال، مؤكدًا أن "شروط الهدنة كانت تتضمن امتداد المساعدات لقطاع غزة، وكان هناك تعثر لدخول الشاحنات من قِبل الجانب الإسرائيلي، والاتفاق الآن أن نعود لما تم الاتفاق عليه"، مضيفًا أن الهدنة كتلة واحدة سواء في إطلاق الأسرى أو إدخال المساعدات لا فارق فيها بين الشمال والجنوب في غزة.

قطاع غزة فلسطين المحتجزين الإسرائيليين الصليب الأحمر الدولي

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