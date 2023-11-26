"القاهرة الإخبارية": توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى الفصائل ضمن الدفعة الثالثة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت أن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى الفصائل الفلسطينية ضمن الدفعة الثالثة.

وأكد إعلام إسرائيلي، أن قائمة الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين التي قدمتها الفصائل للاحتلال تضم 13 اسمًا.

إطلاق سراح الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين

وتستعد المقاومة الفلسطينية "حماس" لإطلاق سراح الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيّز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الأول الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.