السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الطاهرى وعبدالحميد وجاد الله.. متحدثو الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للإعلام

منتدى مصر للإعلام
منتدى مصر للإعلام

ينظم منتدى مصر للإعلام جلسته الافتتاحية بعنوان "تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية"، لفعاليات النسخة الثانية من المنتدى.

ويتحدث فيها نخبة من أبرز القيادات والخبراء الإعلاميين، مثل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والكاتب الصحفى أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة والإعلامي عمرو عبدالحميد بقناة الغد وعبده جاد الله مدير الأخبار بقناة سكاي نيوز عربية، والخبير الإعلامي د. ياسر عبدالعزيز ويشارك فيها عبر الإنترنت السيد حسام زملط سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة وتديرها الإعلامية نوفر رمول.

 كما ينظم منتدى مصر للإعلام جلسة نقاشية بعنوان "جدار الاستحقاق.. المرأة العربية في الصحافة"، إحدى الجلسات النقاشية باليوم الثاني لفعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام الذي يقام يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر بالقاهرة.

ويتحدث فيها أبرز الوجوه النسائية من مصر والوطن العربي، مثل الإعلامية سناء منصور والإعلامية ريهام السهلي رئيس شبكة dmc، والإعلامية جاسمين طه زكي، والكاتبة الصحفية علا الشافعي. رئيس تحرير اليوم السابع، ومنى أبوسمرة رئيس تحرير صحيفة البيان، وتدير الجلسة الإعلامية مها عبدالله.

منتدى مصر للإعلام 

وأعلن «منتدى مصر للإعلام» عن انطلاق فعَّاليات نسخته الثانية غدا وعلي مدار يومين في القاهرة، تحت عنوان «عالم بلا إعلام»، بحضور أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. 

وتناقش نسخة هذا العام على مدار يومين، وخلال ما يقرب من ٨٤ فعَّالية، التحديات التي تواجه العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار عبر مجموعة من الجلسات والنقاشات المعمقة التي تشتبك مع عدة قضايا مهمة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل التقنية تستهدف صقل مهارات الصحفيين وإمدادهم بأحدث المعارف المهنية، وتنظيم عدد من العروض الابتكارية لنقل أهم التجارب الإعلامية الدولية في مجال تطوير المحتوى والتدريب ونماذج الأعمال.

ويستكمل المنتدى في النسخة الجديدة، فعَّاليات «جدار الاستحقاق»، الذي سيشهد تكريم مجموعة من القيادات الصحفية المصرية والعربية، بالإضافة إلى إطلاق فعَّاليات تشاركية جديدة مبتكرة. 

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