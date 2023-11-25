السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد منصور يطرح تريلر تشويقى لفيلم "دراكو رع"

الفنان خالد منصور
الفنان خالد منصور

طرح الفنان خالد منصور تريلر تشويقي لفيلمه الجديد “دراكو رع” والذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة والكوميديا، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشارك “منصور” التريلر عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “فيلم دراكو رع، قريبا بجميع دور العرض، بطولة: خالد منصور - شادي الفونس، كتابة: خالد منصور - شادي الفونس - محمود الفار، إخراج: كريم ابو زيد، تصوير: هاني السعداوي”.

فيلم “دراكو رع” تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء (الفامبيرز) عبر العصور بصبغة كوميدية.

وتدور أحداث فيلم “دراكو رع” في إطار فانتازي كوميدي عن أحمس ورمزي، شقيقين من مصاصي الدماء في العصور القديمة كانا يعيشان مع قبيلتهما قبل أن يخسروا حربًا مع البشر، وتفنى سلالتهم ولا يبقى غيرهما، فيقررا الاختباء عن الأعين لآلاف السنين قبل أن تضطرهما الظروف للظهور مجددًا ما قد يدخلهم في مواجهة جديدة مع البشر.

يذكر أن المخرج كريم أبوزيد، بدأ مشواره بالعمل في مجال الإعلانات وشارك في إنتاج عدة أعمال تلفزيونية، وفي 2022 أخرج فيلمه الروائي الطويل 11:11 من بطولة النجم إياد نصار والذى عرض على إحدى المنصات ومن ثم انطلاقه تجارية في عدد من الدول العربية.

أما الفنانان خالد منصور وشادي ألفونس فقدما العديد من الأعمال التلفزيونية، واشتهرا بتقديم البرنامج الكوميدي الساخر SNL بالعربي المأخوذ عن البرنامج الأمريكي الشهير “Saturday Night Live”.

خالد منصور دراكو رع والكوميديا منصور مصاصين الدماء الفامبيرز

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