"بعلامة النصر".. أول صور للأسرى الفلسطينيين من أمام سجن عوفر الإسرائيلى

وسط فرحة عارمة، نقل مراسل قناة الغد الإخبارية، ضياء حوشية، فرحة الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى التي تبنتها مصر وقطر والولايات المتحدة.

واحتفل الأهالي بحمل الأطفال الذين تم الإفراج عنهم ملوحين بعلامات النصر، وسط فرح كل الحاضرين أمام سجن "عوفر" الإسرائيلي.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة عن أن الرهائن المفرج عنهم من قطاع غزة في إطار اتفاق هدنة مع حركة حماس، وصلوا إلى الأراضي المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا "سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي بمرافقتهم أثناء توجههم إلى المستشفيات الإسرائيلية، حيث سيتم لمّ شملهم مع عائلاتهم".