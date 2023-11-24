الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الإماراتية" تعلن بدء دخول مستشفاها الميدانى إلى غزة

الإمارات
الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، بدء عملية إدخال المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وسيتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وتقديم الرعاية الطبية للمصابين،وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية،التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وسيجرى تنفيذ المستشفى الميداني الإماراتي عبر عدة مراحل، حيث تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا، ويضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنة،والأسنان وعيادة نفسية،وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.

ويأتي المستشفى الميداني الإماراتي ضمن جهود الدولة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين،ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة،والتي تواجه ظروفا استثنائية حرجة.

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