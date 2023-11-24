حزب الريادة: الرئيس أكد أن ما يحدث فى غزة تهجير للقضاء على القضية

تحدث كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعالية دعم فلسطين ودلالاتها، قائلًا إنه منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر الماضي رأينا الدولة المصرية والقيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس السيسي دعوة لقمة القاهرة للسلام، والذي شارك به عدد كبير من الدول الإقليمية والدولية.

وأضاف "حسنين"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر منذ البداية سعت لحل الأزمة التي تحدث لأهالينا في غزة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي خلال مؤتمر دعم فلسطين بعث عدة رسائل ردًا على إغلاق المعبر، حيث قال: "لم نغلق المعبر، بل إن إسرائيل ضربته 4 مرات من داخل الأراضي الفلسطينية وأعادت مصر بناءه مرة أخرى".

ما يحدث في غزة هو تهجير للقضاء على القضية الفلسطينية

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن الرئيس السيسي وجه الشكر للمتطوعين لدعم الأهالي في غزة، وتجهيز المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستوعب 9 ملايين إنسان من أشقاء الدول المجاورة.

ولفت رئيس حزب الريادة، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن ما يحدث في غزة هو تهجير للقضاء على القضية الفلسطينية، منوهًا بأن الوساطة المصرية بالمشاركة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تحقيق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام.