الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إنهاء الإجراءات لدخول الفلسطينيين العالقين إلى غزة بناء على رغبتهم

دخول الفلسطينيين
دخول الفلسطينيين العالقين إلى غزة

أكد محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح تحول إلى خلية نحل، إذ يشهد ارتفاع وتيرة دخول شاحنات المساعدات والوقود، مؤكدا العمل على دخول 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الشاحنات بدأت في إفراغ حمولتها.

 22 مصابا دخلوا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 22 مصابا دخلوا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، لافتا إلى أنه يتم إنهاء إجراءات دخول العالقين الفلسطينيين، بناء على رغبتهم، وعودتهم من الأراضي المصرية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

العالقين الفلسطينيين مصر فلسطين معبر رفح غزة

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