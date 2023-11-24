"القاهرة الإخبارية": استقبال 15 مصابًا من غزة بمعبر رفح

أكدت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، استقبال 15 مصابًا مع مرافقيهم بمعبر رفح، وذلك في نبأ عاجل.

كما وصل 19 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

الهدنة الإنسانية تدخل حيز التنفيذ

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.