الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العسومى يستقبل مندوب فلسطين بالجامعة العربية لبحث التحرك ضد إسرائيل

عادل عبدالرحمن العسومي
عادل عبدالرحمن العسومي

استقبل رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بالقاهرة، مؤكدًا على دعم البرلمان العربي ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية أمام مرأى ومشهد العالم

وقال رئيس البرلمان العربي إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير يفوق طاقة البشر، وأن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية أمام مرأى ومشهد العالم والمجتمع الدولي، وأنه لم يتوان عن نصرة القضية الفلسطينية منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة.
بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدور الذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وأدان "العكلوك" الصمت الدولي أمام ما يحدث في قطاع غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، ودعا الدول العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات قوية سياسية واقتصادية ودبلوماسية حيال الجرائم التي تحدث.

بحث خطة التحرك الدولية التي أعدها البرلمان العربي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية

كما بحث الجانبان خطة التحرك الدولية التي أعدها البرلمان العربي لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وتعمد التخريب والتدمير للبنية التحتية بقطاع غزة والانتقال الآن إلى الضفة الغربية، وعلى رأسها تقديم البرلمان العربي شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتحريك الدعوى الجنائية وفقًا لاختصاصه.

حضر اللقاء من البرلمان العربي، الدكتور ياسر كاسب مدير الشئون البرلمانية– أمين سر لجنة فلسطين، ودكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية، ومعالي النائب طارق نصير، ومعالي النائب شادية الجمل، ومن مندوبية فلسطين جومانة الغول مستشار أول بمندوبية فلسطين.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي العسومي مهند العكلوك فلسطين

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