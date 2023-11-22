الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث المحاصيل" توضح أصناف القمح المناسبة للزراعة بالدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى

قمح
قمح

تعتبر الأراضي المستصلحة حديثًا، سواء كانت رماية أو جيرية مروية، جزءًا هامًا في استراتيجية التوسع الأفقي للأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي ومع ذلك، يواجه زراعة القمح في هذه الأراضي تحديات نظرًا لنوع التربة وقلة خصوبتها وصعوبة الحفاظ على توفر المياه للري.

 

في هذا التقرير، سنتعرف على التوصيات الفنية المهمة التي أوصى بها قسم بحوث القمح في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاجية القمح في الأراضي المستصلحة حديثًا.

 

 - اختيار الأصناف المناسبة: يجب استخدام الأصناف المسموح بها في الأراضي المستصلحة حديثًا، مثل "الدلتا الجديدة - مستقبل مصر شرق العوينات - توشكى" و"مصر 1 - مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 - سخا 95 - سدس 14 - سدس 15 - بني سويف 5 - بني سويف 7".

 

 أصناف القمح المناسبة للزراعة بالدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى

 - اهتمام بالأصناف المستنبطة: يجب اختيار الأصناف الملائمة والمستنبطة بالتعاون مع قسم بحوث القمح.

 

 -  تكنولوجيا ممتازة: تتمتع هذه الأصناف بمواصفات تكنولوجية ممتازة، مما يسهم في زيادة إنتاجية القمح.

 

 -  جودة التقاوى: يجب أن تكون بذور هذه الأصناف خالية من الشوائب وبذور الحشائش، وخاصة حشيشة الزمير.

 

بتطبيق هذه التوصيات، يمكن تحقيق زيادة في إنتاجية القمح في الأراضي المستصلحة حديثًا وتحسين جودة المحصول.

 

ويذكر أن أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتابع موسم زراعة القمح والذي بدأ فعليا هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه كلف قيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في الحقول وتوعيتهم بضرورة استخدم تقاوى جديدة ومعتمدة من الوزارة.

 

شدد القصير على قيادات الوزارة ومديرياتها في المحافظات بوضع خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى.

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