خلال برنامج تدريبي.. جامعة قناة السويس تعلم طلاب الصين مهارات التحدث بالعربية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث الفوج الأول من الطُلاب الصينيين الدارسين بالبرنامج التدريبي "تحسين مهارات التحدث بالعربية"، والذي ينظمه معهد كونفوشيوس بالجامعة، بإشراف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري للمعهد، والدكتور جانج تينج هونج مديرا معهد كونفوشيوس بالجامعة.

يأتي ذلك فى إطار العلاقات الوثيقة والتعاون المثمر الذي يربط جامعة قناة السويس بالجامعات الصينية، وحضر اللقاء مشرفو البرنامج الدكتور حسن يوسف عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق، والدكتور أسامة سليم وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية السابق.

هذا وحرص الطلاب الصينيين على التقاط صورة جماعية مع الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، مُعربين عن بالغ سعادتهم بحجم الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال البرنامج التدريبي.

تذليل الصعوبات التى تواجه الطُلاب الصينيين خلال دراستهم بالجامعة

ومن جانبه - قدم الدكتور ناصر مندور الشكر للطلاب الصينيين، مؤكدًا حرصه على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم أثناء تواجدهم بالجامعة، متمنيًا لهم تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.

أهداف البرنامج ومدته

وتابع " مندور" أن البرنامج يهدف إلى إكساب المتدربين المعارف الضرورية عن اللغة العربية، وتوفير وسائل الإطلاع لهم، بالإضافة إلى تنمية أسلوب الحوار.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول أن البرنامج يستغرق ثلاثة شهور، يتم خلالها التدريب على قواعد اللغة العربية والمحادثة والكتابة والترجمة والإلقاء.

بينما أشار الدكتور حسن رجب إلى أنه تم تعريف الطلاب على الثقافة المصرية، من خلال برنامج زيارات لأشهر المعالم السياحية فى القاهرة وبعض المدن المصرية.