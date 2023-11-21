الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفى الإندونيسى

قصف الاحتلال على
قصف الاحتلال على محيط المستشفي الإندونيسي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بتجدد قصف الاحتلال على محيط المستشفي الإندونيسي، فيما أجبر الاحتلال مصابي المشفي بالإخلاء الفوري، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

استشهاد عشرات الفلسطينيين فى قصف لمدرسة تؤوى نازحين

كانت طائرات الاحتلال قد قصفت مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء.

محيط المستشفى الإندونيسي الإحتلال الإسرائيلي المستشفى الأندونيسي قطاع غزة

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