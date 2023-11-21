حزب التجمع: مصر قادرة على حماية أمنها القومى

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، ستشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لمنع استكمال عملية التهجير للفلسطينيين التي يسعى لها الاحتلال الإسرائيلي كخطوة أولى لمخططاته.

محاولات التهجير مستمرة

وأضاف "المغاوري"، أن الخطوة الثانية في هذا المخطط هو النزوح لسيناء، مشيرًا إلى أن هناك تكدس كبير للفلسطنيين في منطقة الجنوب؛ نتيجة إجبار الاحتلال الإسرائيلي للأشقاء هناك على النزوح من الشمال والوسط إلى الجنوب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إلى أن محاولات التهجير مستمرة وعلى الدولة المصرية اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة لمنع هذا الأمر، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي.

دور مصر القيادي والمحوري

كما أشاد بالدور القيادي والمحوري الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطنيين بشتى السبل، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يقزم دور مصر في هذه القضية.