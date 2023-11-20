"التجمع": اختلاف المرشحين للانتخابات الرئاسية يحفز القوى السياسية لخوض العملية الانتخابية

قال عبدالناصر قنديل، أمين مساعد حزب التجمع، إن الانتخابات الرئاسية الحالية 2023 متنوعة ومختلفة وتحظى بقبول سياسي وهذا يعني فرصة أكبر للناخب للاختيار، مشيرًا إلى أن التنوع يعني فرصة كبيرة ويحفز القوى السياسية لخوض غمار العملية الانتخابية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن الانتخابات الرئاسية التي خاضها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل لم نشهد تدخل أو محاولة للتأثير على اختيارات المواطنين وكان هناك التزام بالقانون والشروط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع، أن حملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، تقود العملية الانتخابية بشكل واضح والأجهزة الشعبية هي من تتولي الدعاية، مشيرًا إلى أن إعلان السيسي تقليص نفقات حملته للحد الأدنى وتوجيهها للشعب الفلسطيني كان له اثرًا كبيرًا على أرض الواقع، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد أي مخالفة لأي من المرشحين تؤثر على العملية الانتخابية.

التحديات الإقليمية تجعل من الرئيس السيسي عنصرًا هامًا بالسنوات القادمة

وأشار إلى أن القضايا والتحديات الإقليمة المحيطة بالانتخابات الرئاسية ربما تكون معززة للتصويت في الانتخابات وبحكم منصب الرئيس السيسي وقدرته على التأثير الخارجي يجعل منه عنصرًا هامًا في الرئاسة في السنوات الست القادمة.