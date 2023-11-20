أعلناستمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

محافظ بورسعيد: تواصل العمل في إنشاء «سوق خديجة» الجديد بحي الضواحي

أشار محافظ بورسعيد إلى مواصلة أعمال إنشاء السوق الحضاري لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق، إضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة أ و ب التي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

أوضح المحافظ أن الأعمال قاربت على الانتهاء، موجهًا بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لأحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء "سوق خديجة

إنشاء "سوق خديجة

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