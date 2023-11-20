عقب استهدافه.. "القاهرة الإخبارية": إخلاء 5 مدارس تضم نازحين بمحيط المستشفى الإندونيسى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن هناك إخلاء لـ5 مدارس تضم نازحين بمحيط المستشفى الإندونيسي، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وفي السياق ذاته، قالت إن هناك أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي، وأكدت إدارة المستشفى عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال للإخلاء قبل القصف، موضحة أن إدارة المستشفى أخلت ساحة المشفى ونقلت النازحين إلى داخله، منوهة إلى إصابة اثنين من الطواقم الطبية جراء قصف المستشفى الإندونيسي في غزة.

قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين، بجانب توقف مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف.

يشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدرسة تؤوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، مما أدي إلى إصابة نازحين ومرضى وأطباء، بجانب سقوط قذيفة سقطت داخل ساحة المستشفى، فيما اندلعت النيران في أحد المباني القريبة.