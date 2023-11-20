الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هانى محمود لـ"الشاهد": مصر لديها أكبر مركز بيانات فى أفريقيا بالعاصمة الإدارية

الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن أي دولة تبدأ بوضع تكنولوجيا المعلومات لابد من وضع قاعدة البيانات لديها.

وأكد "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها أكبر مركز في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم كافة البيانات، وأطلق عليه الرئيس السيسي "عقل الدولة المصرية".

وأشار إلى أنه في العادي العمل كله كان يتم بالورق وتم تحويلها بالعمل على الكمبيوتر، موضحًا أنه وقت عمله كوزير تنمية، حاول نقل الدعم العيني لنقدي، لعدم وجود دولة تعمل بهذا النظام إلى الآن؛ لأن أي سلعة يكون لها سعرين مدعم وعادي تفتح باب السرقة.

وأكد أن الأسر الأولى بالرعاية تأخذ دعم مادي من الدولة وتشتري السكر والزيت، ولكنه لم يستطع تطبيق هذا النظام لأنه لا يوجد قاعدة بيانات موحدة.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

هانى محمود مصر أكبر مركز أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة كافة البيانات قل الدولة المصرية

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