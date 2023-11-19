لأول مرة.. طلبة إعلام مصر في "الدرجة التالتة" على أون تايم

أعلن إبراهيم فايق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لأول مرة الليلة في جمهور التالتة المذاع علة قناة أون تايم سبورت الساعة ١١ مساء، يشارك مجموعة من طلبة كلية الإعلام بالجامعات المصرية الحكومية في حلقة نقاشية عن منتخب مصر في حضور الناقد الرياضي حسن المستكاوي.

وأضاف فايق:"الهدف من هذه الخطوة زيادة القدرة التفاعلية الحقيقية للشباب المهتم بالاعلام الرياضي عموما وبرنامج جمهور التالتة خاصة؛ ومنحهم فرصة واقعية لمحاكاة تقديم البرنامج وإعداده وتصويره وإخراجه".

وتابع "هذه الخطوة يتبعها خطوات كبيرة لتوسيع مساحات الاستفادة من الشباب المصري بإذن الله هتكون مفاجأة، الشكر كل الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها المستمر ورغبتها كمؤسسة وطنية كبيرة في نشر ثقافة إعلامية متزنة والمساهمة الحقيقية في كل أشكال التطوير".