عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن باحثين من جامعة القناة تواجدا ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم في مجال العلوم الزراعية والعلوم البينية.

ولفت إلى أن “قائمة كلاريفيت 2023” أبرزت تواجد الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم العقاقير بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.

وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية جامعة القناة تسعى إلى تقديم برامج حديثة للدراسات العليا، تساهم بفاعلية في إعداد كوادر جامعية ومهنية مؤهلة للمنافسة في المجالات العلمية والأدبية والتربوية.

وأوضح أنه تم اختيار الدكتور جمال المصري والدكتور محمد عبد الدايم استنادا إلى الأوراق البحثية التي تم نشرها خلال العقد الماضي، وتم الاستشهاد بها بشكل كبير، والتي تحتل المرتبة الأولى 1 ٪ من خلال مجالاتهم، وأن معدل الاستشهادات ليس مؤشر الاختيار الوحيد، حيث يتم تنقيح القائمة الأولية باستخدام التحليل النوعي وحكم الخبراء. ويعد من بين العلماء وعلماء الاجتماع، يحتل الباحثين الأعلى استشهادا.