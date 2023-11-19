الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن باحثين من جامعة القناة  تواجدا ضمن قائمة أكثر الباحثين استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم في مجال العلوم الزراعية والعلوم البينية.

ولفت إلى أن “قائمة كلاريفيت 2023” أبرزت تواجد الدكتور جمال المصري أستاذ الهندسة الزراعية بكلية الزراعة في مجال العلوم الزراعية للعام السابع على التوالي، والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ علم العقاقير بكلية الطب البيطري لأول مرة لعام 2023.  

وأضاف رئيس الجامعة أن استراتيجية جامعة القناة تسعى إلى تقديم برامج حديثة للدراسات العليا، تساهم بفاعلية في إعداد كوادر جامعية ومهنية مؤهلة للمنافسة في المجالات العلمية والأدبية والتربوية.

وأوضح أنه تم اختيار الدكتور جمال المصري والدكتور محمد عبد الدايم استنادا إلى الأوراق البحثية التي تم نشرها خلال العقد الماضي، وتم الاستشهاد بها بشكل كبير، والتي تحتل المرتبة الأولى 1 ٪ من خلال مجالاتهم، وأن معدل الاستشهادات ليس مؤشر الاختيار الوحيد، حيث يتم تنقيح القائمة الأولية باستخدام التحليل النوعي وحكم الخبراء. ويعد من بين العلماء وعلماء الاجتماع، يحتل الباحثين الأعلى استشهادا.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أستاذ الهندسة الزراعية

مواد متعلقة

"مياه القناة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس: افتتاح مركز طب الأسرة الرئيسي قريبا

إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

مجمع الإسماعيلية الطبى يستقبل 6 مصابين قادمين من قطاع غزة

رفع 6505 أطنان مخلفات فى الوحدات المحلية بالإسماعيلية خلال أسبوع

"أزهرية الإسماعيلية" تكرم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية

إصلاح خط مياه شرب الدريسة فى الإسماعيلية

جامعة قناة السويس تنظم ملتقى توظيف بالتعاون مع الصين

الأكثر قراءة

عالمان مصريان ضمن قائمة "أكثر الباحثين استشهادًا على مستوى العالم"

القصة الكاملة لاستقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه (خاص)

مباحثات مصرية أمريكية مكثفة لتحقيق الهدنة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

أسامة الغزالى حرب يعتذر عن "حسن ظنه بالإسرائيليين"

"حكاية وطن".. إنجازات الدولة فى مجال الطاقة على مدار الـ9 سنوات الماضية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024.. الرسوم والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة