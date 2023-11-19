الحاجة فاطمة: "الرئيس السيسى عمل كل حاجة زينة وعاوزينه يكمل معانا"

قالت الحاجة فاطمة أبازيد موسى، مواطنة أسوانية، إنها من قرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو شمال المحافظة وتؤيد وتدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أنها أعلنت تأييدها للرئيس من خلال مشاركتها فى حضور مؤتمر دعم وتأييد الرئيس السيسي لاستكمال فترة رئاسية جديدة، حيث إنه بالرغم من تنظيمه في المدينة وبعد المسافة عن قريتها، ولكنها توجهت خصيصًا للتعبير عن دعمها للرئيس.

دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جميع أسرتها وأهالى قريتها يدعمون ويؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة إنجازته خلال فترة رئاسية جديدة.

وأوضحت أنها ستتجمع هى وأسرتها وجميع أهل قريتها يوم الانتخابات وسيتوجهون إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وعبرت لـ"الدستور" قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسى ربنا يباركله عمل كل حاجة زينة ومش عاوزين نسيبه عاوزين يكمل معانا".

واستكملت الحاجة فاطمة، أن من أسباب دعمها هى وأهل قريتها للمرشح عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة أنه خلال رئاسته خلال الفترة الماضية تغيرت قريتها وتوافرت فيها كل الخدمات التى كانت تنقصهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تطورت منشآت المدارس والوحدة الصحية وأصبحت حاليًا متاح فيها كافة الخدمات الطبية التى كانوا يفتقدونها، وحاليًا جارى مشروع خطوط الصرف الصحى، قائلة: "الله يباركله وينصر مصر وأولاد مصر الطيبين اللى هما عاوزين البلد مفيش بعدها".

مؤتمرات حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى



يذكر أن مدينة أسوان شهدت على مدار يومى أمس وأمس الأول، تنظيم أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة.

وتوافد لحضور المؤتمرات الآلاف الأهالى من كل أنحاء محافظة أسوان ليعلنوا تأييدهم ودعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرته وإنجازاته في الفترة رئاسية جديدة.