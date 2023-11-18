السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى تزور معبر رفح لمتابعة ضخ المساعدات لغزة.. اليوم

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين

تجرى أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، رفقة وفدٍ من الاتحاد، جولة تفقدية لـ معبر رفح البرى، للوقوف على آخر الجهود المصرية لوصول المساعدات إلى قطاع غزة. 

وقال قناة “القاهرة الإخبارية”، إن وفدا من الاتحاد الأوروبي أجرى جولة أمس الجمعة أمام معبر رفح البري تمهيدا لزيارة مرتقبة لرئيسة المفوضية لمحافظة شمال سيناء.

وأوضح مراسل القناة أن زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي تشمل تفقد حالات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

ولفت إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي سوف تزور معبر رفح البري غدا بهدف متابعة ضخ المساعدات الإنسانية التي تنطلق من مصر إلى قطاع غزة.

"الأونروا" تشكر مصر لجهودها فى إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح

وفي وقت سابق، وجه كاظم أبوخلف، متحدث الأونروا في الضفة الغربية، الشكر لجمهورية مصر العربية، لجهودها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن معبر رفح ليس تجاريًا، وإنما للمسافرين فقط، ومع ذلك لا تتأخر مصر عن المساعدة، بينما معبر كرم أبوسالم الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي، هو المخصص للشاحنات، لكنه مغلق من يوم 7 أكتوبر، وهذا ما يفسر قلة حجم المساعدات.

وأشار إلى أنه كانت تدخل 500 شاحنة محملة بالمساعدات كل يوم، ونحن في اليوم الـ42، من العدوان، لم نصل لسقف 3 أيام من المساعدات في الحالات العادية، حجم الفجوة في الاحتياج كبير، وآلية الدخول وفرض التفتيش ووصولها للأونروا، في منتهى الصعوبة، الكميات التي وصلت استخدمت ليومين فقط، وهناك حلقة مفرغة حيث يستخدم كل شىء ضد المدنيين في غزة، والخبز أصبح حلمًا للبعض. 

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