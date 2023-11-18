مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب غينيا بيساو 1 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 20 عن طريق مانويل بالدي، قبل أن يدرك منتخب بوركينا فاسو التعادل عن طريق بيرتراند تراوري في الدقيقة 61.

وشهدت باقي مباريات المجموعة، تعادل سيراليون وإثيوبيا سلبيا أول أمس الأربعاء، وفوز كبير لمصر على جيبوتي 6 / صفر أمس الخميس.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، في حين جاء منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو الذي جاء ثالثًا برصيد نقطة أيضا.

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كوت ديفوار تمطر شباك سيشل بتسعة أهداف في تصفيات المونديال

وفي التصفيات ذاتها، سحق منتخب كوت ديفوار ضيفه منتخب جزر سيشل 9 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة لأولى بالمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 20 عن طريق سيباستيان هالر من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إبراهيما سنجاري الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي الدقيقة 36 سجل سيمون أدينجرا الهدف الثالث لكوت ديفوار، واختتم كريم كوناتي الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 60 سجل سيكو فوفانا الهدف الخامس، فيما أضاف حامد تراوري الهدف السادس في الدقيقة 77 وسجل جان فيليب كراسو الهدف السابع في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وعاد حامد تراوري ليضيف الهدف الثاني له والثامن لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما اختتم كريم كوناتي مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف التاسع لفريقه والثاني له بعد ذلك بدقيقة.

وشهدت المجموعة ذاتها في جولتها الأولى، فوز بوروندي على جامبيا 3 /2، فيما فاز منتخب الجابون على كينيا 2 /1.