السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

بوركينا فاسو تتعادل
بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب غينيا بيساو 1 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 20 عن طريق مانويل بالدي، قبل أن يدرك منتخب بوركينا فاسو التعادل عن طريق بيرتراند تراوري في الدقيقة 61.

وشهدت باقي مباريات المجموعة، تعادل سيراليون وإثيوبيا سلبيا أول أمس الأربعاء، وفوز كبير لمصر على جيبوتي 6 / صفر أمس الخميس.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، في حين جاء منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ثم غينيا بيساو الذي جاء ثالثًا برصيد نقطة أيضا.

اقرأ أيضا.. المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

كوت ديفوار تمطر شباك سيشل بتسعة أهداف في تصفيات المونديال

وفي التصفيات ذاتها، سحق منتخب كوت ديفوار ضيفه منتخب جزر سيشل 9 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة لأولى بالمجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 20 عن طريق سيباستيان هالر من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إبراهيما سنجاري الهدف الثاني بعد ذلك بأربع دقائق.

وفي الدقيقة 36 سجل سيمون أدينجرا الهدف الثالث لكوت ديفوار، واختتم كريم كوناتي الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 60 سجل سيكو فوفانا الهدف الخامس، فيما أضاف حامد تراوري الهدف السادس في الدقيقة 77 وسجل جان فيليب كراسو الهدف السابع في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وعاد حامد تراوري ليضيف الهدف الثاني له والثامن لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما اختتم كريم كوناتي مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف التاسع لفريقه والثاني له بعد ذلك بدقيقة.

وشهدت المجموعة ذاتها في جولتها الأولى، فوز بوروندي على جامبيا 3 /2، فيما فاز منتخب الجابون على كينيا 2 /1.

منتخب مصر منتخب بوركينا فاسو منتخب غينيا بيساو تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو

مواد متعلقة

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

مجموعة مصر.. التعادل السلبى يحسم مباراة إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026

رسميًا.. سيراليون تحدد موعد مباراتها أمام مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

أمجد الوكيل لـ"الدستور": المحطات النووية لا تنتج غازات تتسبب في الاحتباس الحراري

وزير قطاع الأعمال: ننتج 10 ملايين علبة سجائر يوميًا والكميات متوفرة في السوق

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية