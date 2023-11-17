محمود فوزي: دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني هدفها بناء الجمهورية الجديدة

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دعوة الرئيس للحوار الوطني جاءت في وقت مناسب بعد تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمؤسسي في البلاد.

وقال فوزي، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامج "كل يوم"، إن الرئيس أعطى الحوار الوطني شيكا على بياض، وأنه سيوافق على ما يتوافق عليه المشاركون في الحوار ضمن صلاحياته الدستورية.

وأضاف فوزي، أن الهدف من الحوار الوطني هو وضع خطة للمستقبل للجمهورية الجديدة التي تسعى إلى الإصلاح السياسي والتنمية الشاملة.