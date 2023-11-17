"القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية استهدفت قاعدة "حرير" الأمريكية بطائرة مسيرة

أعلنت فصائل عراقية عن استهداف قـاعـدة حرير الأمريكية بطائرة مسيرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، أن فصائل عراقية تعلن عن استهداف قاعدة كونيكو الأمريكية في سوريا.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في بيانٍ صدر الثلاثاء الماضي، إن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة، على منشآت في شرق سوريا ردًا على الهجمات المستمرة ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا".

وأوضحت الوزارة أنه "تم تنفيذ الضربات ضد منشأة تدريب ومنزل آمن بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي".

وأكدت أنه "ليس لدى الرئيس جو بايدن أولوية أعلى من سلامة الموظفين الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".