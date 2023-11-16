الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الطفل الفلسطينى عبد الله كحيل لـ"إكسترا نيوز": مصر أم الدنيا وبحب الرئيس السيسى (فيديو)

الطفل الفلسطيني عبد
الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل

التقت كاميرا قناة "إكسترا نيوز" الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل عقب وصوله إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر.

وقالت والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل لكاميرا "إكسترا نيوز": "مصر بلدنا وفيها كل الخير وما كسفونا الحمد لله رب العالمين".

الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل: "ربنا يطول في عمر الرئيس السيسي

وأضافت: "عبد الله أصيب من العدوان الإسرائيلي كان مع أخيه وابن عمه والأطفال وكانوا بيعملوا أكل على النار واستهدفهم صاروخ إسرائيلي أدى لاستشهاد كل الأطفال إلا عبد الله، لكنه أصيب إصابة خطيرة".

فيما قال الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل: "مصر أم الدنيا وبحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يطول في عمره".

واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، الذي أصيب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجّه باستقباله في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

عبد الله كحيل الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الرئيس السيسي السيسي اكسترا نيوز

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