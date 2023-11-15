الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فلسطيني: العرب يناضلون لإذكاء الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

أكد الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، أن الفلسطينيين والعرب كلاهما يناضل من أجل إزكاء الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية.

وقال الباحث السياسي الفلسطيني، خلال حواره عبر القناة الأولي، إن التظاهرات والتضامن الشعبي العالمي الكبير مع أهل غزة، ليس وليد اللحظة إنما يمتد إلى سنوات ماضية بفضل الجهود الفلسطينية والعربية أيضًا التي وضعت القضية الفلسطينية أمام الغرب وطرحتها أمام المحافل الدولية.

وأضاف الباحث السياسي الفلسطيني، الفلسطينيين والعرب كلاهما يناضل من أجل إزكاء الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، وحشد الشعوب وحتى الحكومات لصالح النضال الوطني الفلسطيني، موضحًا أن حجم الحدث الكبير والمهول في الوقت الحالي ونزيف الدماء في غزة والمأساة التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد النازيين الجدد، ترتقي بالجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية عالميًا لتخرج المظاهرات والحشود تبدي تأييدها ومساندتها للقضية حول العالم.

 وأكد  الباحث السياسي الفلسطيني، أن حجم التضامن الشعبي الموجود الآن مع أهل غزة وفلسطين أحدث تصدع كبير في المنظومة الأوربية والأمريكية.

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