الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهباش": أمريكا توفر الغطاء للاحتلال لتنفيذ جرائمه بقطاع غزة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، |إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا على الشعب الفلسطيني بأكمله، والولايات المتحدة تستخدم الحجج والذرائع لتبرير تلك الحرب، كما أنها توفر له الغطاء المناسب لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال ينفذ عدوانًا همجيًا ووحشيًا بحق الفلسطنيين في قطاع غزة، وينفذ حرب إبادة جماعية من أجل اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني: إلى أنه لا مبررات أخلاقية أو قانونية لاقتحام الاحتلال غرف العمليات في المستشفيات، وليس لدينا أولويبة أخرى إلا إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أبلغت فجر اليوم، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، بنيتها اقتحام المجمع، الذي يضم داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، وسادت حالة من الهلع والخوف تسود المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل المستشفى، بعد اعلان الاحتلال نيته اقتحام المستشفى.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم نحو 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، بالإضافة لنحو 500 من الكوادر الطبية، إضافة إلى 4 إلى 5 آلاف نازح من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود. 

غزة الولايات المتحدة الشعب الفلسطيني مستشار الرئيس الفلسطيني الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي

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