خدّام مجهولون.. الكنيسة اللاتينية تحث شعبها على أهمية حياة التواضع

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الثلاثاء الثاني والثلاثون من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية حملت شعار "خدّام مجهولون" قالت خلالها: هناك الكثير من درجات التواضع. فإن كان أحد ما مطيعًا ويوبّخ نفسه في كلّ شيء، يكون هذا تواضعًا. وحين يتوب آخر عن خطاياه ويعتبر نفسه حقيرًا أمام الله، فهذا أيضًا يكون تواضعًا. ولكنّ تواضع مَن عرف الربّ بالرُّوح القدس مختلف: معرفته وطعمه مختلفان.

أهمية التواضع

عندما ترى النفس، من خلال الرُّوح القدس، كم أنّ الربّ وديع ومتواضع، فهي تتواضع حتّى النهاية. هذا التواضع هو مميّز ولا يستطيع أحد وصفه. لو عرف الناس من خلال الرُّوح القدس مَن هو ربّنا، لكانوا تغيّروا كليًّا: لكان الأغنياء احتقروا ثرواتهم، والعلماء علمهم، والحكّام سلطتهم ومكانتهم. لعاشوا جميعهم بسلام عميق وحبّ، وساد على الأرض سلام عميق.