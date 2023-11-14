رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس هيئة ضمان الجودة لاعتماد 7 برامج بـ"الهندسة والهندسة الإلكترونية"

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفيـة، اليوم، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لشئون التعليم العالى والدكتورة ثناء راضى، نائب رئيس الهيئة، ويضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة لزيارة وتجديد اعتماد ٧ برنامج بكليتي بكلية الهندسة والهندسة الإلكترونية بحضور الدكتور ة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وفريق ومراجعة الجودة بجامعة المنوفية.

رحب الدكتور أحمد القاصد بوفد الهيئة فى رحاب الجامعة، كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفنى والأكاديمى التى قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمى لكليات والبرامج الدراسية بالجامعة، وأوضح خلال اللقاء دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.

واستعرض القاصد في لقائه بالوفد دور كليتي الهندسة والهندسة الإلكترونية في خدمة المجتمع وتميز الكليتين بوحدات استشارية تقدم خدمات للمحافظة بالإضافة إلي تقلد خريجي الكليتين العديد من المناصب الهامة في الدولة ولهم دور بارز علي المستوي القومي والمجتمعي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي اعتماد جميع الكليات والبرامج بالجامعة مشيرا إلي أهمية التركيز علي الممارسات الفعلية وتطبيق معايير الجودة.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنوفية وتواصله مع الجامعات للتعريف بالرؤية المستقبلية ومعايير الجودة والتوجه الجديد للهيئه للوصول علي جودة فعلية.

وأكدت الدكتورة ثناء راضى على فخر الهيئة بالجامعات المصرية وجامعة المنوفية المتميزة والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية.

وأشارت إلى الشراكة الهامة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمى، كما عبرت عن أملها أن تعتمد كافة الكليات وجميع البرامج وضرورة نشر ثقافة الجودة.