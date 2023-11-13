دوري روشن يستهدف التعاقد مع منبوذي مان يونايتد وتوتنهام: ماذا عن صلاح؟

كشفت تقارير صحفية، الاثنين، عن أهداف السعودية التعاقدية، لتدعيم فرق دوري روشن السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير.

ونجح دوري روشن السعودي في استقطاب عدد من الأسماء البارزة، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن مسؤولي الدوري السعودي يقومون بوضع اللمسات الأخيرة على التمويل للميركاتو المقبل، حيث تتطلع الأندية بالفعل لتدعيم الهجوم من فرق بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أنه مع عدم توفر الأهداف الأكبر طويلة المدى مثل محمد صلاح وسون هيونج مين، في منتصف الموسم الجاري، يظهر الإنجليزي جادون سانشو والبرازيلي ريتشارليسون لاعبي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير على الترتيب، كأهداف للأندية السعودية في يناير.

تابعت الصحيفة أن اللاعبين المذكورين سلفًا كانا موضع اهتمام سعودي في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي، لكن جناح يونايتد لم يُظهر أي رغبة في القيام بتلك الخطوة، كما رفض توتنهام السماح للاعبه بالمغادرة.

وأردف التقرير أنه يبقى أن نرى ما إذا كان أي من الموقفين سيتغير أم لا، لكن الأندية السعودية مستعدة لاستكشاف الموقف قبل ميركاتو يناير.

وبدأ الثنائي بداية سيئة هذا الموسم، فسانشو تم إبعاده من الفريق، بقرار من الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق، بعدما رفض الاعتذار علنًا عن المنشور الذي اتهم خلاله مديره الفني بالكذب، بشأن أسباب غيابه عن هزيمة الفريق أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

أما ريتشارليسون فيغيب حاليًا عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية، بعد أن فقد مكانه لصالح برينان جونسون في فريق توتنهام.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد رفض عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لبيع محمد صلاح لـ اتحاد جدة السعودي، في ميركاتو الصيف الماضي، بينما رفض سون عرضًا من المملكة العربية السعودية أيضًا.