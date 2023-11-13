متحدث المفوضية الأوروبية: نتعاون مع مصر لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

قال بالاز أوجفاري متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، أنه لا يجب أن يكون هناك أي عوائق لوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وأضاف متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية للقاهرة الإخبارية، أننا نعمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

أضاف أوجفاري، أن استهداف المستشفيات في قطاع غزة أمر صعب، وأن ما يهمنا هو إحترام القانون الدولي، وأنه لايميز بين الأشخاص، ولا يجب أن يكون هناك إزدواجية في المعايير.

ونوه متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، أنه يجب حماية المدنين، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمسحقيه في قطاع غزة، مشيرًا أن إيصال المساعدات يتم إيصالها بالتعاون مع الامم المتحدة.