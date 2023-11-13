الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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23 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات إلكترونيا بجامعة القناة

جامعة القناة
جامعة القناة

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس بدأت منذ  السبت 4 نوفمبر 2023 وحتى 16نوفمبر 2023، حيث أدى طلاب كلية الطب البيطري وكلية الآداب والتجارة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول إلكترونيا.

امتحانات كلية طب


كما يؤدي طلاب كلية الطب الفرقة الخامسة الامتحانات النهائية، وذلك في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 17 نوفمبر 2023، وبلغ إجمالي عدد المقررات 76 مقرر وعدد الطلاب 23552 طالب وطالبة.

وفي سياق متصل - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية شملت كليات التربية، والحاسبات والمعلومات، ومعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، حيث اطمأن على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

يذكر أن الاختبارات الإلكترونية يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين.. منظمومة Gourmet تحت إشراف الجامعة ويتم اختبار طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتجارة وفق هذه المنظمومة، حيث تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات على استخدامها والتعامل من خلالها.

وأيضا تقوم جامعة قناة السويس باستخدام منظمومة  MKCL  للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويؤدي طلاب كليات الطب البيطري الاختبارات وفق هذه المنظومة، وتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدامها والتعامل بها.

فريق الاختبارات الالكترونية

وتم تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على إدارة منظمومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

ويتم أداء الاختبارات الإلكترونية تحت إشراف الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية، ونائب المدير التنفيذي الدكتورة دعاء حسني، وفريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد، وفريق وحدات الاختبارات الإلكترونية بكليات الطب والطب البيطري والآداب والتجارة، والتربية والفريق الإداري بالمركز الأستاذ خالد غريب محمد والأستاذ حسام إبراهيم خليل محمد والأستاذ أحمد حسني.

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