مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: حديث إسرائيل عن وجود ممرات آمنة أكذوبة

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، إن الأوضاع في المستشفى صعبة للغاية وكارثية، مؤكدًا أن الجانب الإسرائيلي يدعي وجود ممرات آمنة، وكل هذا أكذوبة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية etc، أن أسرة كاملة تم استهدافها عند خروجها من الممرات الآمنة، مؤكدًا أن الجثث ما زالت تملأ الشوارع، كما ان المستشفى شهد اليوم وفاة 3 أطفال بالحضانات بسبب انقطاع الكهرباء ووفاة 2 في العناية المركزة.

المجمع إذا خرج عن الخدمة فإن غزة كلها ستخرج عن الخدمة

وأشار إلى أنهم يتواصلون مع الصليب الأحمر لإيضاح موقف المستشفى لان كل مقومات الحياة غير موجودة، موضحًا أن المجمع إذا خرج عن الخدمة فإن غزة كلها ستخرج عن الخدمة.

وتابع، أنه بالأمس تم قصف مكان تابع للأمم المتحدة بـ200 متر، وتم قصف مستشفى المهد للنساء والتوليد واستشهد 3 أطباء.