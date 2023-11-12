الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مجمع الشفاء بغزة: عشرات من الجثث لا يمكن دفنها

محمد أبو محمد أبو
محمد أبو محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفمدير مجمع الشفاء الطبي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، قال إن المستشفى محاصر تمامًا والقصف مستمر بمحيطه.

وأكد "أبو سلمية"، أن الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، موضحًا أنه توجد جثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها.

قطع الكهرباء عن المستشفى

كما أكد في وقت سابق اليوم، أن المستشفى بات بلا كهرباء وإنترنت وإمدادات طبية.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة رضيعة و4 مرضى في قسم العناية المركزة، وتوقف قسم العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء.

وأضافت: "آليات الاحتلال قصفت مبنى الجراحة بالطابق الخامس ما أدى لإصابة العديد من المرضى، وتحاصر مجمع الشفاء الطبي وتستهدفه بشكل مباشر".

وتابعت: "آليات الاحتلال تبعد 500 متر فقط عن مجمع الشفاء، وتستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحته".

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