الهلال الأحمر الفلسطينى: خروج 21 مستشفى من الخدمة من أصل 35

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، لقد حاولنا لفت الانتباه لما يحدث في قطاع غزة من انقطاع للكهرباء واستهداف المستشفيات، ونفاد المواد الطبية، وانقطاع كامل للوقود وهذا أنذر بكارثة طبية كبيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية etc، أن 21 مستشفى توقفت عن الخدمة من أصل 35 مستشفى، ويوجد مستشفييان في شمال غزة وواحد فقط في غزة، مشيرًا إلى أن اليوم مستشفى القدس أعلن عن خروجه بالكامل من الخدمة وكان يتواجد به 14 ألف نازح، وخرجوا بعد انقطاع كافة المساعدات.

يوجد 300 شخص داخل المستشفى مع انقطاع الكهرباء

وتابع، أنه يوجد 300 شخص داخل المستشفى مع انقطاع الكهرباء والاتصالات ولكنهم يحاولون توفير ممرات آمنة للوصول لجنوب غزة لأنهم بحاجة للوصول إليهم.