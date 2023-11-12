الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: القاتل الغاشم الذى قتل وسفك الدماء لن يتركه الله

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن كل إنسان يعاني من مشاكل ولكن ثقتنا في الله كبيرة "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا"، كما علمنا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الله يمهل ولكن لا يهمل ويملي للظالم ولكن له يوم حتى إذا أخذه فلن ينجو، مشيرًا إلى أن آيات القرآن الكريم تنزل علينا بردًا وسلامًا.

وأكد أن القاتل الغاشم الذي قتل وسفك الدماء لن يتركه الله، مشيرًا إلى أنه وقت هارون الرشيد، حدثت أزمة البرامكة وكانوا من علية القوم وموالين لعائلة الرشيد ولكن قلب آل الرشيد عليهم وقتلوا وذبحوا وسجنوا، مشيرًا إلى أن أحد الأبناء كان يزور والده في السجن فوجد ملابسه بالية فبكى وقال من فعل بنا هكذا؟ فقال له "يا بُنيَّ لَعلَّها دعوةُ مظلوم ؟! سَرَتْ بليل غَفَلنا عنها! ولم يَغْفُل اللهُ عنها".

رسالته لأهل غزة

وتابع، نطبطب على إخوتنا في غزة ونقول لهم لا تقتلوا إن نصر الله قريب لأن نصرهم من نصرنا، مؤكدًا أن لله في خلقه شئون، فالنبي عليه السلام جرح واستشهد حمزة سيد الشهداء وتم فتح قلبه ومزق كبده.

رمضان عبدالمعز القاتل الغاشم قتل وسفك الدماء لن يتركه الله رسالته لأهل غزة

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