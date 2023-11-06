رمضان عبدالمعز: المؤمن الصادق لا ينسى إخوانه فى غزة لأنه حقهم علينا

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن القرآن الكريم مدح الأنصار وقال عنهم "يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"، أي لا يجدون ما ينفقون ولكنهم يساندون إخوانهم.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا على أرض الواقع اختبار للمؤمنين "وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ"، مشيرًا إلى أن المؤمنين في الظروف الطبيعية خليط مجهول لا تستطيع أن تميز الحسن من القبيح، ولكن يأتي موضوع غزة فيبين المؤمنين الصادقين الذين لا ينسون إخوانهم في الدعاء لهم بكل صلاة.

معدن الناس يظهر وقت الشدائد

ونتابع، أننا نتألم لآلامهم ونمد لهم يد العون ليس كصدقة ولكن لحقهم علينا فهم أقاربنا بدليل قوله تعالى "وآتِ ذَا القُرْبى حَقَّهُ"، وإخواتنا "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"، مؤكدًا أن معدن الناس ظهر لأن المحن والشدائد في المقام الأول هى اختبار للعبد.