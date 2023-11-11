هويلوند وراشفورد يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه لوتون تاون، ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود راسموس هويلوند هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم وبجواره ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، سيرجي ريجليون.

وسط الملعب: سكوت ماكتومناي، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "بايندير، رافائيل فاران، سفيان أمرابط، حنبعل المجبري، ماينو، ماسون ماونت، فاكوندو بيلستري، آنتوني، أنتوني مارسيال".



ويتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتجاوز الآثار السلبية للهزيمة التي تلقاها الفريق في مباراة الجولة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي صعبت موقفه من التأهل لدور الـ16 بالبطولة، كما يرغب في مواصلة الانتصارات التي عاد لها ببطولة الدوري بالفوز على فولهام في الجولة الماضية بهدف دون رد والتي تلت هزيمتين أمام فريقي مانشستر سيتي في الدوري، ونيوكاسل في كأس الرابطة.



على الجانب الآخر، يأمل فريق لوتون تاون في خطف الانتصار الثاني له منذ بداية البطولة واستغلال أخطاء دفاع مانشستر يونايتد والتي تسببت في تلقيه العديد من الأهداف من بداية الموسم.



ويفتقد مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلًا من: "كاسميرو، عبدو ديالو، جوني إيفانز، تايريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، جادون سانشو، لوك شاو" وجميعهم للإصابة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن فريق برايتون ألبيون صاحب المركز السابع، فيما يأتي فريق لوتون تاون بالمركز الـ17 في الجدول برصيد 6 نقاط.