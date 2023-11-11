السبت 11 نوفمبر 2023
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مصر

عمرو قنديل: بعض الأمراض والفيروسات الحيوانية من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد  وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إن المعامل المركزية بوزارة الصحة هي قلب التشخيص، ولذا هناك اهتمام كبير بتطويرها، سواء على المستوى التقني أو البشري، من خلال التدريبات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف قنديل، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة للكشف عن مستجدات التشخيص تحت مسمي الصحة الواحدة،  أن الجديد في مؤتمر هذا العام مناقشة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ودوره الهام في مجال التشخيص، موضحا أن هناك مبني كبيرا للمعامل المركزية ينشأ على أعلى مستوى علمي وفقا للأكواد العالمية بمدينة بدر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح قنديل أن هناك نوعا من التحاليل الطبية الجديدة تم استحداثها في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان تتمثل في الفحوص المتعلقة بنواقل الأمراض، وهذه الأمراض، بما يتماشي مع التوجهات العالمية وفقا للمتغيرات الجديدة والتي تتطلب التسلح بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة. 

بعض الأمراض والفيروسات الحيوانية من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان أن المؤتمر هذا العام تحت شعار الصحة الواحدة التي تشمل صحة الإنسان وما يتعلق بها، ولا سيما أن هناك بعض الأمراض والفيروسات الحيوانية من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان.

من جهتها، أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة العامة للمعامل المركزية، أن المؤتمر هذا العام يناقش مستجدات التشخيص الجديدة في المعامل المركزية، واستعراض التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال، موضحة أن أهم محاور المؤتمر هذا العام ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة «الإنسان، الحيوان، النبات، والبيئة».

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وأضافت "الجندي" أن مجمع المعامل المركزية الجديد تم بتوجيهات من الرئيس السيسي ومتابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم نقل المعامل إلى المجمع الجديد قبل موعد انعقاد المؤتمر العام المقبل، حيث إنه تم الانتهاء من المبانى وفي مرحلة التشطيبات الأخيرة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالله، مدير المكتب الفني بالمعامل المركزية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يهتم بكل ما هو جديد في مجال التشخيص وكذلك الذكاء الاصطناعي ودوره في مجال تشخيص الأمراض وزراعة الأنسجة وكافة المجالات المتعلقة بعمل المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وزير الصحة الطب الوقائي الصحة الواحدة المؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية عمرو قنديل

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