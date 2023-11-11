السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يمنع أى تحرك بمستشفى الشفاء وينفذ قصفًا مباشرًا بقناصته

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال يمعن في قصف المستشفيات، واستهداف الجرحى وسيارات الإسعاف.

الاحتلال يفرض حصارًا على مستشفى الشفاء

وأشار البرش، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يفرض حصارًا على مستشفى الشفاء الطبي في غزة ويمنع عنه الماء والغذاء والوقود.

ونوَّه مدير عام الصحة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية" بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي تحرك أمام مستشفى الشفاء وينفذ قصفًا مباشرًا بقناصته.

الاحتلال منير البرش الاحتلال يمنع أي تحرك مستشفى الشفاء قصفا مباشرا بقناصته قصفا قصفا مباشرا

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