"شعبة الاتصالات": 1.2 مليار جنيه استثمارات سنوية لتدريب الشباب

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية السابق، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد نموًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانعكس علي حجم الوظائف التي وفرها القطاع حيث وصلت لـ 350 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال هذه الفترة الماضية.

1.2 مليار جنيه استثمارات سنوية لتدريب الشباب

وأكد “الليثي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن الوزارة انفقت نحو 1.2 مليار جنيه سنويا لتاهيل وتدريب نحو 300 ألف خريج لسوق العمل، موضحًا أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بإعداد جيل من الشباب وخريجي الجامعات للمنافسة في سوق العمل الاقليمي والعالمي.

وألمح "الليثي" إلى أن الدولة انفقت نحو 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية لمصر الرقمية ونشر خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 3.5 مليون منزل بالاضافة الي ربط 32 ألف مبني حكومي بشبكة الفايبر بهدف تسهيل تلقي الخدمات الحكومية الي المواطنين والتيسير عليهم.

4 مليار دولار لإنشاء 30 مركزً للإبداع التكنولوجي

وقال “الليثي” إن القيادة السياسية وجهت بإنشاء 30 مركزًا للابداع التكنولوجي وزعت على أنحاء الجمهورية باستثمارات تصل لـ 4 مليار جنيه، للوصول الي طلاب الجامعات والمدارس وانشاء تجمعات تكنولوجية للتوعية بالتكنولوجيا وريادة الاعمال والافكار الناشئة مشيرا الي ان مصر استطاعت ان تستحوذ علي المرتبة الاولي في جذب الاستثمارات للمشروعات الناشئة خلال العام الحالي بنحو 550 مليون دولار.

واوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الوزارة نجحت في إتاحة 170 خدمة مميكنة علي منصة مصر الرقمية وتستهدف زيادة الخدمات لتصل الي 550 خدمة خلال الفترة المقبلة مشيرا الي ان المنصة اصبحت عليها نحو 8.5 مليون مستخدم وبلغت عدد الطلبات علي المنصة من المواطنين نحو 20 مليون طلب، استحوذت خدمات التموين علي نصيب الاسد منها.