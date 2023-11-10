الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صلاح حليمة: وجود أمير قطر فى مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الرياض التي تنعقد غدًا جاءت في توقيت غاية في الأهمية في ظل التطورات التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف "حليمة" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية أنه ربما تكون هناك رؤية يتم التوافق عليها من جانب الدول العربية، خاصة أن انعقادها جاء بناءً على طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

السفير صلاح حليمة: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

كما أشار إلى أن أمير دولة قطر يزور القاهرة الآن، وهناك حديث عن وجود هنية وخالد مشعل معه، وهذا أمر له دلالة مهمة فيما يتعلق بالحديث عن مستقبل غزة بعد هذه الأحداث، الذي يعني أن هناك شيئًا ما سيتغير في غزة، وهو أمر مرفوض؛ لأن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وتابع أن وجود إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، مع أمير دولة قطر في مصر، ربما له صلة، في عملية تصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتفاء صفة الإرهاب عن حماس، باعتبار أن ما تم في هذه المرحلة من جانب حماس، هو رد فعل على التطورات التي شهدتها الضفة الغربية على مدار عقود.

امير قطر زيارة أمير قطر لمصر زيارة أمير قطر حماس حركة حماس منظمة التحرير الفلسطينية

مواد متعلقة

واشنطن وحلفاؤها يستعدون لفرض المزيد من العقوبات لمنع تمويل "حماس"

محادثات "أمريكية ـ قطرية ـ إسرائيلية" حول إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي لـ"الدستور": زيارة أمير قطر تجذب استثمارات جديدة لمصر

ضبط 4 فتيات ورجل لاتهامهم بممارسة الدعارة فى ناد صحى بهضبة الأهرام

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

عاجل.. مجندة مفقودة.. لماذا أغضبت المغنية الأمريكية تايلور سويفت إسرائيل؟ (فيديو)

صلاح حليمة: وجود أمير قطر فى مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

القاهرة الإخبارية: وصول طائرة مساعدات روسية إلى مصر تمهيدًا لإدخالها غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس