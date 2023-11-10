صلاح حليمة: وجود أمير قطر فى مصر لتصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة الرياض التي تنعقد غدًا جاءت في توقيت غاية في الأهمية في ظل التطورات التي يشهدها قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف "حليمة" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية أنه ربما تكون هناك رؤية يتم التوافق عليها من جانب الدول العربية، خاصة أن انعقادها جاء بناءً على طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

السفير صلاح حليمة: غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

كما أشار إلى أن أمير دولة قطر يزور القاهرة الآن، وهناك حديث عن وجود هنية وخالد مشعل معه، وهذا أمر له دلالة مهمة فيما يتعلق بالحديث عن مستقبل غزة بعد هذه الأحداث، الذي يعني أن هناك شيئًا ما سيتغير في غزة، وهو أمر مرفوض؛ لأن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

وتابع أن وجود إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، مع أمير دولة قطر في مصر، ربما له صلة، في عملية تصفية الخلافات بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وانتفاء صفة الإرهاب عن حماس، باعتبار أن ما تم في هذه المرحلة من جانب حماس، هو رد فعل على التطورات التي شهدتها الضفة الغربية على مدار عقود.