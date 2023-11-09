شردى: إسرائيل اشترت صواريخ بـ350 مليون دولار لقتل أبناء غزة

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن إسرائيل اشترت أجهزة موجهة للصواريخ بـ315 مليون دولار، معقبًا: "قاعدين في بيوتهم بيلعبوا أتاري".

وأضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أنه من المفترض أنه توجد ميزانية يتم صرفها للسلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن ميزانية هذا الشهر تنقص 600 مليون شيكل، وهى ميزانية دولية تلتزم بها إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، متابعًا: "السلطة الفلسطينية تقول للحكومة الإسرائيلية أين الـ600 مليون المخصومة، فكان ردهم، أنهم خاصمين مرتبات العاملين في قطاع غزة،لأننا نحرقهم".

وأشار شردي، إلى أن إسرائيل تصدر للعالم بأنها تخسر يوميًا 250 مليون دولار، ثمن القنابل التي يقذفونها على أبناء غزة والشعب الفلسطيني، وبالتالي إسرائيل تخسر 2 مليار دولار أسبوعيًا ثمنًا لهذه القنابل، معقبًا: "ماما أمريكا هي التي تدفع، وإسرائيل تصدر للعالم أنها تخسر هذه الأموال".