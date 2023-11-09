الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل يضرب طالبا بحجر حتى الموت بكفر الشيخ

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ بالعثور على جثة (طالب- مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة. 

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا واستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لاستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة قلين مديرية أمن كفرالشيخ التوك توك

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