بعد 6 أشهر زواجًا.. قناوى يُنهى حياة زوجته بـ"قطع الرقبة" و10 طعنات

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، على يد زوجها، بعدما طعنها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"، بمنطقة الشئون التابعة لبندر قنا، على إثر خلافات بينهما.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا بمقتل ربة منزل بطعنات آلة حادة "سكين" داخل منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، وتبين بعد الفحص مقتل سيدة تبلغ من العمر 20 عامًا، على يد زوجها، 30 عامًا، متزوجين من 6 أشهر، بقطع رقبتها وطعنها بـ10 طعنات بـ"سكين".

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم ومعرفة سبب ارتكاب الجريمة.