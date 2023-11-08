خبير أمن معلومات: إسرائيل ليس لديها عقيدة قتالية وجيشها "أهبل خلق الله"

قال العقيد حاتم صابر، الخبير في حرب المعلومات، إن التحالف غير المقدس هو خلق ظروف وملابسات تحتوي في باطنها أهداف سياسية موجهة، هذا التحالف المقدس وُلد في القارة الغربية لتجميع الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

مقاومة حماس

وأكد صابر، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، أن حميع العمليات العسكرية التي تمت بين قوات حماس والقوات الصهيونية منذ عام 2008 وحتى 2022 كانت فاصلة بصورة كبيرة، حيث تحلى الكيان الصهيوني بالقسوة والعنف في هجماته المعتادة على الشعب الفلسطيني، ولهذا لا يمكن لأحد أن يقارن بين أعداد شهداء الشعب الفلسطيني وقتلى هذا الكيان الصهيوني.

أضاف أن إسرائيل ليس لديهم عقيدة قتالية على الإطلاق، وهذه المعلومة يعرفها الكثير حول العالم: "جيش الاحتلال أهبل خلق الله فعلًا".

مخططات الكيان الصهيوني الخبيثة

وتابع: "إعلان الكيان الصهيوني عن رغبته في اجتياح حماس فضح مخططاتهم المخفية في تسوية القضية الفلسطينية، حيث أعلنوا هذا الاجتياح دون النظر إلى الرهائن الذين يتم التضحية بهم الآن بعد هذا القرار، لهذا هاجم شعب إسرائيل حكومته على هذه الأهداف المعلنة".