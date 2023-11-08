الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى توجه التحية لـ"القاهرة الإخبارية": "بقى لينا صوت إعلامى مسموع"

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

 وجهت الإعلامية عزة مصطفى، التحية لقناة "القاهرة الإخبارية"، والعاملين بها في تغطيتهم للأحداث والتطورات في قطاع غزة.

 وقالت عزة مصطفى خلال حلقة برنامجها  "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر بقى ليها صوت إعلامي دولي مسموع ومهم وبيتسمع في مصر والإقليم والعالم". 

 

تغطية القاهرة الإخبارية تتم بشكل مهني وراق

وأضافت: "واجب علينا توجيه التحية لقناة القاهرة الإخبارية والقائمين عليها والعاملين بها على التغطية الكبيرة اللي بيقدموها من بداية ظهور القناة التي تعمل بشكل مهني وراق.. كنا في أشد الاحتياج لهذه القناة".

عزة مصطفى القاهرة الإخبارية صوت إعلامي دولي مسموع التغطية الكبيرة قطاع غزة

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