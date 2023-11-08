الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البلشي يشارك في وقفة "سفينه السلام" تضامنآ مع غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رفض خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم، ما يجري على أرض فلسطين من قتل واستهداف للمدنيين، وقتل الأطفال والنساء والجميع، ورفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مجددا المطالبة بحماية غزة، قائلا: في الدقائق القليلة التي تحدثنا خلالها استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر بساحة مصر في محافظة بورسعيد، بالتزامن مع وصول قارب السلام.

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نقيب الصحفيين يندد بالعدوان الإسرائيلي 

وخلال كلمته، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه كان حريصا على المشاركة، منذ علمه بوصول القارب، للتأكيد أن ما يحدث في غزة هو قتل جماعي للمدنيين مخالفا للقوانين الدولية، ولابد من وقفه فورا وعودة الأمان للشعب الفلسطيني،وطالب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، بوقف القتل والعدوان الإسرائيلي على غزة،

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وكان قد استقبل ميناء غرب بورسعيد السياحي اليوم الأربعاء،السفينة " قارب السلام" التابعه لمنظمه قارب السلام وهي منظمه غير حكوميه مقرها اليابان وتعمل علي تعزيز السلام وحقوق الإنسان تأسست عام ١٩٨٣ وتبع المجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة.

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وكانت المنظمة قد حركت قاربها للمرور حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الوحشية ضد فلسطين، و"قارب السلام" هى منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، تأسست عام 1983م، وتتمتع بمركز استشارى خاص لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN).

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البلشي بورسعيد سفينه السلام ميناء سياحي غزة

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