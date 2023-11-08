الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الغيط: حكومة اليمين الإسرائيلي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية

أبو الغيط
أبو الغيط

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، من انفجار الوضع في الضفة الغربية بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القتل والقمع والحصار، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن أبو الغيط أكد أن عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في مناطق واسعة في الضفة بلغ مستويات غير مسبوقة، ولا يمكن السكوت عليه، موضحا أن العالم كله يتابع وقائع مخزية لهجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية.

ممارسات حكومة اليمين الإسرائيلي

وتكملة لعاجل القاهرة الإخبارية، فإن الأمين العام للجامعة العربية، أفاد بأن حكومة اليمين الإسرائيلي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية عبر حمايتها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتسليحها للمستوطنين.

أبو الغيط القاهرة الإخبارية الفلسطينيين اليمين الإسرائيلي الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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